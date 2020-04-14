محمد شومان مطلوب على جوجل بعد تبرؤ ابنته منه

تصدر الفنان الهارب محمد شومان تريند موقع "جوجل" كالأكثر بحثا بعد فيديو تبرؤ ابنته لوجين منه.

يأتي ذلك، بعدما قامت لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، بنشر فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك" تبرأت من خلاله من والدها بسبب انتمائه لجماعات إخوانية وهروبه خارج البلاد.

وقالت لوجين في الفيديو: "أنا لوجين شومان، بنت محمد شومان اللي أصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات إنها تنقذ أسرته اللي بتموت بالبطيء.. أسرته اللي هي أنا وأختي وأخويا وإنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط.. مبدأيا إحنا مش أسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة ‘حنا ملناش أي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين.. وابنك انت متحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص".

وأضافت: "إنت مش رب أسرتنا.. رب أسرتنا هي أمي إنت مش مسئول عننا.. إنك تتكلم بلسانا ده مش من حقك.. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده وهيطلع بس مالكش دعوة انت.. لو عايز تعمل أب انزل وواجه لكن مش قاعد في بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".

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بينما اختتمت حديثها قائلة: "كلنا عارفين إن ده مجرد صورة وانك بتعمل صورة.. إنت طالع تتكلم على فيلم وبتعمل دعاية ليه على قفانا احنا.. وبتقول ان وجودنا هنا بيأذينا.. احنا عايشين هنا محدش بيأذينا.. وجودك هو الأذى نفسه".

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