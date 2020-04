سيلين ديون تغيّر كلمات أغنية "تيتانيك" الشهيرة تماشياً مع أزمة "كورونا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: عدّلت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون كلمات أغنية فيلم "تيتانيك" الشهيرة، تماشياً مع أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم.

فقد شاركت سيلين ديون البالغة من العمر 52 عاماً صورة لنفسها من أغنية " My Heart Will Go On" عبر تويتر، وأرفقتها بتعليق لكلمات الأغنية المعدّلة لتتناسب مع إجراءات التباعد الإجتماعي.

وكتبت:" أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين".

