سميرة سعيد تروج لأوبريت "أنت أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: روجت الفنانة المغربية سميرة سعيد، لأوبريت "أنت أقوى"، المقرر طرحه الأسبوع الجاري بطريقة الفيديو كليب. وشاركت "سميرة"، جمهورها عبر "إنستجرام"، بوستر الأغنية ظهرت صورتها عليه منفردة وعلقت قائلة: "أنت أقوى". أوبريت "أنت أقوى" تأليف السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج طارق العريان. Advertisements وحسبما قال "العدل"، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأوبريت يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار. وأضاف، أن محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة يسجلون اليوم الكوبليهات الخاصة بهم، على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية، وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، وكذلك وائل جسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.

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