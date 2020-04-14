ياسمين علي: أشارك في "النهاية" ولا يمكن الكشف عن التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكدت المطربه ياسمين علي مشاركتها في مسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف والمقرر عرضه في رمضان المقبل.
ياسمين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ، قالت: "بالفعل أشارك بالعمل، ولكن لا أستطيع الكشف عن التفاصيل".
وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل أمس، البرومو الرسمي للعمل الذي سيعرض على شبكة قنوات "أون" في رمضان.
تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول التطور التكنولوجي، ويواجه يوسف الشريف المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسانا آليا مستنسخا منه، ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.
وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2120 فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ،وأحمد وفيق ،وناهد السباعى، وعدد من النجوم.
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