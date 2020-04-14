كارول سماحة تعلن عن عمل عربي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر انستجرام وكشفت عن عمل عربي جديد تظهر من خلاله. وقالت:" ليوم سجلنا بالاستوديو في مصر عمل عربي جديد مشرف...تسمعونه قريبا". وطرحت كارول كليب أغنية "مش هعيش" وحقق مشاهدة كبيرة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.

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