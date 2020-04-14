هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يحتفل للنجم هاني شاكر بعيد الربيع مع جمهوره يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء، عبر قناة وزارة الثقافة بيوتيوب.

ويقدم الفنان هاني شاكر باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، من بينها: "نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد".

وانتهى النجم الكبير من تصوير كليب جديد بعنوان " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق.