تراند اليوم : مطربة مصرية شهيرة تتعرض لحادث خطر.. وزوجها: هذه الصورة السبب



كشف الملحن المصري مصطفى جاد عن تعرض زوجته المطربة كارمن سليمان لحادث كاد يؤدي إلى بتر أصبع يدها، وهو الأمر الذي أرجعه إلى تعرضهما للحسد.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قسمًا بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية .. بس بجد فيه بشر مريضة ومليانه غل وحقد و قرف والحسد بقى عيني عينك".

وأضاف: "وبجد أنا قرفت وتعبت وأعصابي مبقتش مستحمله إني أسكت على الناس دي واللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامة أهله الأرض عشان أنا عندي لسان وبعرف أرد و بعرف آخد حقي قوي ..".

وتابع شاكيًا: "الحسد وقعه وحش قوي جسديًا و نفسيًا وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شويه.. كارمن النهارده كان صباعها هيتقطع حرفيًا لولا ستر ربنا وكرمه واحترامًا لرغبتها مش هنزل الصور وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده".

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وقال "جاد": "واللي حصل حصل تزامنًا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي لنا الله وربنا يصفي قلوبنا"، مرفقًا صورة يحتضن فيها زوجته المطربة الشابة.