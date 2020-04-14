تراند اليوم : فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بفيديو للحظة حلق شعرها «زيرو»



صدمت فنانة كويتية شهيرة، جمهورها بظهور مفاجئ وهي تحلق شعرها تمامًا أثناء تواجدها في الحجر الصحي المنزلي، مشيرة إلى أن الحجر فرصة لفعل هذا الأمر.

وظهرت الفنانة الكويتية فرح الصراف في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي تحلق شعرها بالكامل.

وفرح الصراف ممثلة كويتية، تبلغ 28 عاما من عمرها، وبدأت انطلاقتها الفنية الفعلية في عام 2013.

وكتبت الفنانة الكويتية تعليقًا على الفيديو :«يا جماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شيء وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف أحد.. خطوة جريئة بس مريحة وراح يطول مابي دراما».

وأثارت هذه الخطوة جدلًا بين متابعيها ما بين مؤيد ورافض لها، وقال البعض إنها جميلة في كل الأحوال لكن يجب على الفتاة أن لا تحلق شعرها هكذا مثل الرجال.

— فرح الصراف (@farahalsarraf91) https://twitter.com/farahalsarraf91/status/1249844213472206854?ref_src=twsrc%5Etfw