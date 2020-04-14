تراند اليوم : مفاجأة.. ننشر صور وأسماء الفنان والفنانة الذين ضبطا بشقة دبي



فجر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد المكشف عن الفنان والفنانة الذين تم ضبطهما داخل شقة بدبي، وهي القضية التي فجرها الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني.

وكانت التوقعات في البداية ذهبت إلى الفنانة ميساء مغربي، لكنها خرجت عن صمتها وعلقت بانفعال على مزاعم تورطها في القضية، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي :« إلى متى ستستمر الحسابات الوهمية الخارجية في نشر الإشاعات وتشويه سمعة الأشخاص والأفراد وكل من يحسب على وطن دون أي ردع، نسأل الله أن يعيننا على فيروس كورونا وعلى فيروس الكره والأمراض النفسية. التركيز على العمل والإنجاز هو أفضل رد عليهم عليهم.. اللهم بلغنا رمضان».

وتوعدت مغربي كل من لفق لها هذه التهمة وقام بالزج باسمها في القضية وكتبت :"الحمدالله وحسبي الله ونعم الوكيل لأنهم للأسف متوقعين أن يأمنو العقوبة لكن المرة هذي تم تسجيل بلاغ رسمي وسيتم ملاحقة كل من اساء لي في الكويت والسعودية والإمارات وأثق في قضاء الأرض وقضاء السماء إن غدا لناظره لقريب".

وكشف النشطاء عن هوية وصور المتورطين، مؤكدين أنه مغني الراب السعودي "دايلر"، والفتاة الشهيرة على السوشيال ميديا شوق محمد وهي سورية الجنسية تدعي بأنها سعودية.

وقال الصحفي الكويتي أنه تم القبض على الفنان السعودي رفقة أخيه وابن خالته، مع الفتاة بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، في شقة الفنان في الداون تاون في دبي، وأن رجال الشرطة قبضوا عليهم متلبسين، موضحاً أنه قد تم الإفراج عن شوق محمد وابن خالة دايلر بكفالة لحين تحديد موعد للمحاكمة، بينما دايلر مازال رهن الاحتجاز".











