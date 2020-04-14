تراند اليوم : "أليسا" ترد على محاولة مخرج الإيقاع بينها وبين "نانسي عجرم"

طلبت المطربة اللبنانية "إليسا" من المخرج اللبناني وليد ناصيف أن يكون "محضر خير"، ردًا على محاولته الإيقاع بينها وبين المطربة نانسي عجرم.

جاء ذلك بعدما أشار إلى أن "نانسي" كانت هي الأسبق في مشاركة بعض معجبيها فيديو كليب عفوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب طرح "أليسا" أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" بنفس الطريقة.

وكتب ناصيف عبر حسابه على موقع "تويتر": "نانسي عجرم أول فنانة دخلت عبر الإنترنت مع معجبيها عام 2013"، لترد عليه إليسا: "خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالأصل وبالحجر طبقناها، انت صديق ونانسي صديقتي فازراع حب تتحصد حب".

ونشرت "إليسا"، السبت، الـ"الفيديو كليب" الخاص بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" والذي شاركتها فيه نظيرتها، هيفاء وهبي، إذ ظهرتا بـ"البيجاما" عبر اتصال الفيديو، في رسالة تحمل بطياتها دعوة لـ"التباعد الجسدي".

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وتظهر إليسا في الفيديو وهي تتحدث إلى وهبي عبر الـ"Video Call" بينما ترتدي الفنانتان البيجاما، وكل واحدة منهما في منزلها، وتبدأ إليسا بالطلب من هيفاء أن تسمع أغنيتها الجديدة قبل أن تبدأ بالغناء.

وتظهر رسالة في بداية المقطع تتضمن جملة "منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب"، في دعوة للتباعد الجسدي بظل انتشار جائحة كورونا، ويشارك أيضا في المقطع عدد من الأشخاص عبر الاتصال المرئي.

ونشرت إليسا تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وجهت فيها رسالة لوهبي قالت خلالها: "لم يكن ليتمكن أحد من إدخال السعادة إلى هذه الأغنية غيرك هيفاء وهبي، شكرا على هذا الظهور الخاص، فلنتشارك الحب والسعادة في كل مكان"، على حد تعبيرها.

