كلاكيت تاني مرة.. محمد رمضان يتحدى إجراءات الصحة العالمية لمواجهة كورونا

هاجم نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الفنان محمد رمضان، وذلك بعد احتفاله بإنتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2020.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو أثناء احتفاله مع أسرة مسلسله الجديد، وظهر خلال الفيديو تجمعات كثيرة ولايتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تحث عليه منظمة الصحة العالمية.

وقال رمضان في الفيديو:" الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي إشراف عام على

الإنتاج حسام شوقي انتاج تامر مرسي يارب يعجبكم.. ثقة في الله نجاح".

ولم تكن هذه المرة الأولى لرمضان فأثار الجدل من قبل بعد نشره مقطع فيديو أظهر فيها خرقه لقواعد اجراءات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وعلق الفنان المصري على الفيديو قائلا: " شكراً أهالي ابو رواش على حسن تعاونكم معانا انهاردة في تصوير مسلسل البرنس".

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه المسلسل

حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو بطولة كل من محمد رمضان، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك عبدالباقي، إدوارد، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، رحاب الجمل، محمد أحمد ماهر، مي عرفة، سلوى عثمان، روجينا، صفاء الطوخي.