خاص الفن- هل قصد جاد شويري نوال الزغبي في تغريدته عن هيفا وإليسا

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان والمخرج ​جاد شويري​ في تصريح خاص مع موقع الخليج 365 عن إعجابه مجددا بكليب الفنانة اليسا الاخير هنغني كمان وكمان وعن مشاركة الفنانة هيفا وهبي فيه، ومنذ أيام قليلة كان قد غرد جاد وأثار الجدل بتغريدته عن استيائه بتجاهل ذكر اسم هيفا من ضمن التهاني على الكليب من قبل بعض المشاهير .

وقال جاد بعد أن سألناه هل قصد نوال الزغبي كما يقول المتابعين من خلال تعليقاتهم ؟ ردّ: "لم أقصد أي شخص معين ولم أقصد نوال الزغبي تحديدا ولم اسم فنان معين ، أنا تحدثت بشكل عام فالعمل رائع وأحببت المشاركة بين هيفا واليسا وشعرت أن هنالك طاقة إيجابية وصلتني من الاغنية وكلماتها والفكرة ، اليسا تعرف ماذا تختار وصوتها يليق به الرومنسية كما الفرحة وهيفا أثبتت أن قلبها وعقلها كبير ، الموضوع هو أنه أزعتجني فكرة أن بعض المهنئين لم يذكروا الفكرة الاساسية برسالة العمل وهي جمعة إليسا وهيفا ، لم أفكر بشخص معين. ولكني لا أزال على رأيي أنه لا يجوز أن نتجاهل وجود هيفا . يبدو أن الفانز بين الفنانات هم من عبروا عن استيائهم من خلال خلافات قد تكون قديمة لم أكن أعرف بها شخصيا".