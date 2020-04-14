ميرنا وليد - بيروت - تظهر الممثلة المصرية ويزو، كضيفة شرف في حلقتين من حلقات مسلسل "عمر ودياب" مع صديقيها علي ربيع و​مصطفى خاطر​ والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم شخصية كوميدية وهي فتاة فازت بمسابقة ​ملكة جمال​ البدينات وتدخل في مواقف كوميدية مع ربيع وخاطر بعد مقابلتهما.

مسلسل "وصل عمر ودياب" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبرو محسن منصور إضافة إلى ضيوف الشرف ​صلاح عبد الله​ وأوس أوس وأحمد عبد وآخرين.

وفي سياق آخر تشارك ويزو في بطولة مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي وأكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، حيث تقدم دور البطولة النسائية في العمل الذي يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتدور أحداثه في اطار كوميدي بالاعتماد على الحلقات المتصلة المنفصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ويزو ملكة جمال التخان في رمضان.. اعرف القصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.