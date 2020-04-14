سينتيا صامويل تفشي هذا السرّ

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة ​سينتيا صامويل​ صورة جديدة وقد ظهرت بلوك جديد وشعر أشقر قصير، بعدما اعتمدت الظهور بشعر بني طويل لفترة سنتين. وعلّقت سينتيا أنها اخفت اللوك الجديد عن الجمهور واحتفظت بالسر لمدة حوالي الشهرين مؤكدة أن الأمر متعلق بتصوير لدورها في عمل جديد كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الحالي. وقد لاقت سينتيا تفاعل كبير بعد نشرها الصورة، حيث عبّر متابعوها وأصدقاؤها من الوسط الفني عن اعجابهم الكبير باللوك الجديد. كما تناقلت عدة مواقع وصفحات اعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي لوكها الجديد.

هذا اللوك الجديد الذي ظهرت من خلاله سينتيا يأتي تماشياً مع دورها في مسلسل "من الآخر"، حيث ستلعب سينتيا فيه دور محامية عبر شخصية "تارا ماضي" التي سبق وأكدت أنها شخصية مميزة وستكون محط اعجاب المشاهدين. يذكر أن مسلسل “من الآخر” يضم نخبة من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي منهم معتصم النهار وريتا حايك وهو من انتاج شركة "الصبّاح".

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