ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "​سكر زيادة​"، في لبنان بعدما إستأنف التصوير الجمعة الماضية وذلك بعد توقف أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة اللبنانية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وعلقت نادية الجندي التي ظهرت بالفيديو مع الممثل حسني شتا :"من كواليس مسلسل سكر زيادة ..يارب العمل يعجبكم بإذن الله رمضان2020".

إشارة إلى أن نادية الجندي إحتفلت بعيد ميلادها الذي يوافق 24 مارس /آذار ولا تزال في قمة حيويتها ورشاقتها وجمالها، فالسنوات لم تستطع أن تغير من جمالها وطلتها.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن عادت لتصوير "سكر زيادة" هذا ما قالته نادية الجندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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