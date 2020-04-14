أساليب غريبة لنجمات هوليوود في المحافظة على صحة بشرتهن..اكتشفيها!

ميرنا وليد - بيروت - تهتمّ النساء بصحة بشرتهنّ بشكل كبير وتكون من أولى اهتماماتهنّ، ولهذا يلجأن للكثير من الطرق للحصول على بشرة نضرة وحيوية دائماً.

ومن المعروف أن أكثر نجمات هوليوود يظهرنّ ببشرة شبابية دائماً، ولكنه قد يخفى على الكثيرين أن هناك طرقا غريبة قد تلجأ إليها بعضهنّ من أجل ذلك ونذكر منهنّ:

الممثلة العالمية ​كيت بلانشيت​ حيث أن سرّ جمالها يكمن باستخدامها زيت الزيتون والمكاديميا، والطريقة التي تتبعها بوضع زيت الزيتون أو الماكاديميا في حوض الاستحمام مما يمنح البشرة النعومة والبريق.

وقالت في إحدى المقابلات:" إن دمجهما مع عصير الجريب فروت وملح البحر، خدعة سحرية علمني إياها أحد الاصدقاء".

الممثلية العالمية ​ديمي مور​ حيث أنها رغم بلوغها عمر الـ53 إلا أنها ما تزال تمتلك بشرة ناعمة وحيوية ويكمن سرّ ذلك باستخدامها العلقات في امتصاص الدم السام من جسدها، إذ تحتوي عضة العلقة على أنزيم يقوم بتخليص الجسم من السموم.

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الممثلة العالمية ​كيت هدسون​ التي تقوم بغمر وجهها بالكامل في حمام من الثلج من أجل الحفاظ على بشرة مشدودة ونضرة.

الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية ​سلمى حايك​ التي تؤمن بأن الحصول على بشرة خالية من البثور والتجاعيد يكمن في شرب الكثير من الديتوكس والعصائر الطازجة.

نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ التي تعتبر اليوم قدوة للكثير من النساء حول العالم إن كان بإطلالاتها أو بجمالها، كانت كشفت سابقاً أن سرّ نضارتها يكمن باختبارها عملية الحقن بالدم أو ما يسمى “حقن البلازما”، ما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.



