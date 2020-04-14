ميرنا وليد - بيروت - كان الممثل المصري ​أمير كرارة​ يأمل قد تعاقد قبل فترة على بطولة مسلسل إذاعي ينتمي للفئة الكوميدية على ان يعرض في شهر رمضان ولكننا علمنا بأن العمل توقف تماما وذلك بسبب الإجراءات التي تمت مؤخرا للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

المسلسل الذي كان من المفترض تسجيله من يناير حتى مارس تم تأجيله، والعمل كان من المفترض أن يشارك في بطولته إلى جانب امير كرارة كل من هالة فاخر ومي سليم وحمدي الميرغني وهو من تأليف هشام هلال.

من جانب آخر، فأمير كرارة يشارك في الدراما الرمضانية بمسلسل الاختيار والذي يجسد فيه شخصية الشهيد أحمد المنسي احد ابطال القوات المسلحة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- أمير كرارة لن يطل في مسلسل الإذاعي ..لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.