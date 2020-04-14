أحمد السعدني : ” أنا بيتسبلي بسببك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:55 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد السعدني ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا له تحدث من خلاله عن بعض الناس التي تتحدث عن ضرورة البقاء في المنزل في ظل الظروف الحالية بينما هم يفعلون العكس تماما .

فكتب قائلا : ” والله ما بلقح ولا أقصد حد بس إزاي في ناس بعد ما عملت ڤيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا وبيشتغلوا وبيسلموا ويحضنوا ويا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور وڤيديوهات وهما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس ” .

وتابع أحمد السعدني : ” والغريبة إن في ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم .. للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقة مادية ولا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده .. هتقولي وأنت مالك هقولك الناس أما بتشتم بتجمع فحضرتك أنا بيتسبلي بسببك شكرا ” .