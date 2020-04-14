كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 12:55 مساءً - أجرت الفنانة المصرية ” زينة ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة الحدث تحدثت من خلالها عن مسلسلها الرمضاني الجديد ” جمع سالم ” .
وأشارت زينة إلى حالة من القلق والرعب تنتابها بسبب انتشار فيروس كورونا وإنها بعد انتهاء التصوير والعودة إلى المنزل تخشى الاقتراب من أولادها وتتخذ إجراءات العزل في منزلها .
كما إنها لا تتعامل مع والدتها تماما لخوفها عليها بسبب إصابتها بأمراض مزمنة .
وتحدثت زينة عن منتقدي قرار غلق المساجد وفي نفس الوقت إستمرار تصوير المسلسلات فقالت : ” أول حاجة إحنا اللي هنسليكم .. تاني حاجة أنا بدأت تصوير المسلسل قبل الكورونا ما ينتشر في مصر وبعد ما خلصنا تقريبا تلت المسلسل مش هنخرب بيت المنتج ” .
وتابعت : ” في عاملين باليومية كتير اللي الناس دلوقتي بتتبرعلهم لو وقفتي هنقطع عيشهم .. لو خفتي على نفسك وفكرتي بأنانية هنقطع عيش الناس دي ” .
وأكدت زينة على اتخاذ فريق عمل المسلسل لكل الإجراءات الوقائية وعمل تعقيم للمكان بشكل مستمر .
وعن مسلسلها الجديد كشفت زينة عن دورها به حيث تؤدي شخصية طبيبة تعاني من الظلم في حياتها والمسلسل يدور في إطار درامي إجتماعي من الدرجة الأولى .
ويشارك زينة في بطولة المسلسل كلا من الفنانين دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين وسلوى خطاب ومحمد علاء وملك قورة وميدو عادل .. وإخراج إيمان حداد وتأليف محمد ناير .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد المطالبات بوقف تصوير المسلسلات .. زينة ترد : ” إحنا اللي هنسليكم .. وحرام نقطع العيش “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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