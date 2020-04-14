‫الكاتب شاكر خزعل يهدي الناس المحجورين في منازلهم روايته Life Dice‬

متابعة بتجــــــــرد: مع تفشّي فيروس ‪Covid-19‬ الذي أوقف عقارب‪ ‬ساعات العمل في كل العالم، وأقعد الناس في المنازل، يقدّم المؤلّف الحائز على عدة جوائز شاكر خزعل والرئيس التنفيذي لمجموعة ‪Numbase‬ أيمن جمعة لكلّ المحجورين في منازلهم هدية، هي الفصل الأول من رواية شاكر المرتقبة ‪Life Dice‬، مع إعطاء القراء فرصة إستثنائية لتعديل حبكة الرواية.

عن ذلك يقول الكاتب الفلسطيني الكندي شاكر خزعل: فيروس ‪Covid-19‬ يعيد تعريف الأدب كما يعيد تعريف شكل الحياة التي نعرفها، من هنا كان لا بدّ من التأقلم مع الواقع الجديد، الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتغيير كل الخطط السابقة. أدعو القراء من بيوتهم ليؤثروا في روايتي، ويكونوا جزءاً منها. حمّلوا الفصل الأول مجاناً عبر الضغط على الرابط التالي ‪www.life-dice.com ‬ ، وشاركوني آراءكم باسـتخدام هاشـتاغ ‪#LifeDice‬ أو الـتقييم عـبر الإنـترنـت أو حتى الإتـصال بـي مـباشـرة.

‏‪Life Dice هي قصة صراع بين الأمـل والحـظ، تعكس بشكل كبير المخاوف والإضطرابات التي تحدث في يومنا هذا.‬

إنـها قـصة اللاجىء العراقي أصلان، الـذي يفخـر بكونـه مـن أصـل يـزيـدي، والـذي ينتهـي بـه الـمطاف في كـازيـنوهـات نـيفادا، حيث يتـوجّـب عـليه هناك أن يـربـح مـبلغاً كـبيراً مـن الـمال ليحـرّر زوجـته الـحبيبة فـريـدة، أسـيرة الإسـتعباد الجنسي لدى داعش.رواية إستثنائية تطلّب التحضير لها سفر شاكر إلى العراق للقا

ء اليزيديين، المقاتلين الأكراد والنازحين، ليقدّم في نهاية المطاف لقرائه جرعة من الواقع في شكل رواية تفاعلية، ستذهلكم بتفاصيلها ومفاجآتها تباعاً.