يزيد الراجحي يكشف عن فشله في مرحلة الدراسة.. ويثير موجة غضب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار رجل الأعمال السعودي وسائق الراليات يزيد الراجحي، حالة من الجدل وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره شهادته عبر تطبيق سناب شات، يكشف فيها عن ضعفه في المرحلة الدراسية.

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرها يزيد بشكل واسع، ورأى البعض أن الراجحي يروج للعلم بطريقة سلبية في ظل اهتمام العالم حاليا بالعلم والأبحاث من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد الذي غزا العالم.

فيما قال البعض إن الراجحي بهذه الطريقة ونظرا لكونه رجل أعمال ناجحا وثريا، يروج لعدم أهمية العلم والتعليم، وأنه بهذه الطريقة يقدم نموذجا سيئا للشباب في مرحلة التعليم.

ويبدو أن هذا ما حصل بالفعل؛ إذ تفاعل عدد من المراهقين مع صورة يزيد، مُشيرين إلى أن العلم لا علاقة له بالنجاح والثروة والحياة الكريمة، لا سيّما أن الراجحي قد ورث ثروته عن والده ولم يكن صاحب الفضل فيها.

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وكان الراجحي نشر في وقت سابق، صورة لوحة كشف أنه قد رسمها وعرضها للبيع، وأن أحد الأشخاص قام بعرض مبلغ 3.5 مليون ريال من أجل شرائها؛ ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين المصدق لما قاله، معلقين أن اسمه سبب وصول لوحته لهذا السعر وليس موهبته، في المقابل سخر البعض من السعر كاشفين أن الحظر بدأ يؤثر على الراجحي ويجعله يتصرف بطريقة غير منطقية.

ويزيد الراجحي من مواليد عام 1981، وهو رجل أعمال ومتسابق راليات سعودي، أحد أبناء الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي وهو رجل المال والأعمال الشهير الذي أسس أحد أهم مصارف السعودية مصرف "الراجحي" عام 1957، ترجع أصوله إلى منطقة القصيم.

ولد ونشأ بالرياض، وبدأ حياته العملية في سن مبكرة حين عينه والده عام 1998 مراقبا لمكتب الأملاك الخاصة ثم مديرا عاما لها في جميع أنحاء المملكة في 2004 وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب الرفيعة حتى أصبح واحدا من رجال الأعمال المعروفين.

أسس فريق يزيد للسباقات في 2007 وشارك بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط للراليات عام 2008 ثم بطولة العالم فئة (WRC2) عام 2012، ثم كأس العالم للراليات الصحراوية عام 2014.