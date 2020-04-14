مسلسل "عمر ودياب" الجديد يُسبِّب حَيْرة بين مُحبّي المطرب الشهير

أحدث الملصق الدعائي لأحد المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان حيرة بين معجبي المطرب المصري الشهير، عمرو دياب، لأنه يحمل توقيعه المميز على الرغم من أن بطليه هما نجما "مسرح مصر" علي ربيع ومصطفى خاطر.



وحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن المسلسل ليس له علاقة بعمرو دياب، وإنما ببطليه اللذين يحملان في أحداثه اسم "عمر" و"دياب"، ويجسداهما علي ربيع ومصطفى خاطر.

وطرح المنتج تامر مرسي، أمس الأحد، الإعلان الترويجي لمسلسل "عمر ودياب".



ومسلسل "عمر ودياب" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبر، وهو من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.



وتدور أحداث العمل حول "عمر" و"دياب" اللذين يمتهنان وظائف مختلفة من أجل سداد ديونهما بعد أن تورطا في توقيع إيصالات أمانة.

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يذكر أن علي ربيع ومصطفى خاطر شاركا في موسم دراما رمضان 2019 بمسلسلي "فكرة بمليون جنيه" و"طلقة حظ".

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