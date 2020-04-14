شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نوح تهدي ”الخليج 365” كلمات أغنيتها "بتدفي بذكرياتنا" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة سحر نوح لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "بتدفي بذكرياتنا" من كلمات وألحان روماينا عجيز والتي تهدي كلماتها لليوم السابع قبل طرحها وتصويرها وتقول بعض كلماتها :

بتدفي بذكرياتنا اسرارنا وحكايتنا

وأسرح قدام صورتنا دايما كنت القريب

ماتطيب خاطري طيب وارجع تاني حياتنا.

وحشاني سنين يا غايب كنت انت صحبتي من ريحتك الحبايب

من روحك ضحكتي انت في تفاصيلي دايب ولامس دنيتي

وعد مابينك وبيني لا انساك ولا اقول نسيني ماهربتش

Advertisements

من حنيني بالعكس ارتحلته البعد باتحمله والوحده بتداريني.

يذكر أن الفنانة سحر نوح درست منذ صغرها في المعهد العالي للموسيقي الكونسيرفاتواروفي قسم البيانو علي يد العازف الشهير رمزي يس وعند بلوغها سن الثانية عشر درست الغناء الاوبرالي علي يد الأستاذة جيلان رطل ثم الأستاذة فيوليت مقار وبعد تخرجها عينت معيده بالمعهد ثم سافرت الي فرنسا للحصول علي الدكتوراه في الإيكول نورمال دي ميوزيك بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم درست مخارج الفاظ في إيطاليا وإنجلترا وحصلت علي عدة شهادات وديبلومات في هذا المجال.

كما قامت سحر ببطولة عدة أعمال مسرحية منهم مسرحية "أنت المطلوب" وشاركها البطولة علي الحجار ثم مسرحية " ايزيس أسطوره بلون العصر " علي المسرح القومي مع علي الحجار والقديره سهير المرشدي وأحمد ماهر وطارق الدسوقي وشاركت في مهرجان المسرح العربي بالمغرب بمسرحية "رجل القلعة" لابو العلا السلاموني مع الفنان توفيق عبد الحميد.

وفي التلفزيون قامت ببطولة عدة اعمال منها المسلسل الكوميدي "المهر" وشاركها البطولة مدحت صالح ومسلسل "صباح الورد" لنجيب محفوظ ومسلسل "الهاربة " للمخرج عادل صادق وغيرهما وتم اختيارها كمغنية اوبرا لعرض اوبرا كارمن مع مسرح المتروبوليتان العالمي واوبرا عايده وعطيل وديدمونه والعديد من الريستالات الاوبراليه ولها البوم غنائي اوعي تصدق وبشتاقللك وشاركت والدها الموسيقار محمد نوح في فرقته الموسيقية والبوماته الغنائية لا تنسانا والصبر طيب ورباعي نوح.