شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الشافعي فى مغامرة للحلاقة على الهواء.. ويعلق: بداية جديدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الموزع الموسيقي حسن الشافعي بحلاقة شعره بنفسه علي الهواء، بسبب العزل المنزلى تخوفا من انتشار فيروس كورونا والجلوس فى البيت و عدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى، كما نشر صورة له بعد الحلاقة علي موقع "أنستجرام"، معلقا عليها "بداية جديدة".

وكان صرح الشافعي منذ عدة أيام أنه لم ينجح فى حلاقة شعره بشكله المعتاد عليه، حيث كتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"حاولت أحلق لنفسي ، ما شاء الله قصة رونالدو من ناحية و اللمبي من الناحية التانية"، ليدخل الشاعر الغنائى أمير طعيمة يرد عليه قائلا:" الكلام ده محتاج إثباتات و لازم اشوف الصورة"، ليرد عليه حسن الشافعى في تغريده أخرى، قائلا:" بلاش يا ميرو ده أنا بصلح فيها من امبارح".



حسن الشافعي

وآخر أعمال الموزع الموسيقى حسن الشافعى، أغنيه "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.



حسن

يذكر أن حسن الشافعى شارك مؤخرا فى أحد الإعلانات مع مجموعة من النجوم والنجمات، كما أنه عضو لجنة التحكيم فى برنامج المواهب الغنائيّة أراب أيدول منذ انطلاقه.

ومؤخرا نشر حسن الشافعي فيديو على حسابه على "تيك توك"، عزف فيه 3 مقطوعات على "البيانو"، الأول عزف فيه موسيقى مسلسل رأفت الهجان، والمعروف أنها جادة، وعلق عليها قائلا "اللى أهلى عاوزينه".

ثم فى الجزء الثانى قدم مزيكا معاصرة، وعلق عليها قائلا "اللى انا عاوزه"، وفى المقطع الأخير، عزف جزء من موسيقى شعبية، وهو يرقص عليها بنفس أسلوب الرقص الشعبى وعلق عليه، قائلا "اللى صاحبى عاوزينه".

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