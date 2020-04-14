شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن أغنية شيرين الجديدة: ترسم القصّة بمنتهى الإحساس وبتمرجح المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة أصالة، بالأغنية الجديدة للنجمة شيرين عبد الوهاب، "مش قد الهوى"، والتى طرحتها شيرين عبد الوهاب منذ عدة أيام وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، لا سيما أن الأغنية تأتى بعد فترة طويلة من الغياب لشيرين، سواء من ساحة الغناء، أو عن ساحة السوشيال ميديا.

ونشرت أصالة مقطع من أغنية شيرين الجديدة، وعلقت عليه، بصوتها بترسم القصّة بمنتهى الإحساس.. رائعه بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه.. الله ياشيري الحبيبة"



أصالة عن شيرين

كذلك أشادت أصالة بالأغنية الجديدة لإليسا"هنغنى كمان وكمان"، وقالت تعليقات عليها، "فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع.. وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهبى.. أُغنيه مُتكامله وكمان دوا للرّوح الّلي حزنت بأيّام صعبة.. شكراً إليسّا الصادقه دائماً.. بالّلي بتقوليه.. والّلي بتغنّيه"



أصالة عن أغنية إليسا

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وحقق كليب إليسا 2 ونصف مليون مشاهدة فى يومين من طرحها، وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا كتبت مؤخرا رسالة إلى من ينتقدونها بسبب ديانتها، مشيرة فيها أنها فخورة بأنها مسيحية، وأنه لا يحق لأحد أن يتهجم عليها أو ينتقدها بسبب ذلك، يأتى ذلك تزامنا مع عيد الفصح.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا فخورة إنى مسيحية، وإيمانى تاج على رأسى وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم.. يللى مش عاجبو ما يتبعني.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينى لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".