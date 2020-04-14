شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..تامر حسنى يضع الكمامة لـ الكينج محمد منير قبل تسجيل أوبريت "أنت أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور تحمل بين طياتها الكثير، وإن الساحة الفنية مازالت قادرة على تعاقب الأجيال الغنائية بكل ود وحب، حيث قام النجم تامر حسنى بمساعدة الكينج محمد منير على إرتداء الكمامة أثناء تسجيل أوبريت "أنت أقوى"، داخل استوديو نجم الجيل.

وقام فريق عمل الأوبريت من فنيين ومنتجين وعمال ونجوم الغناء وأسرة العدل، وطاقم الإخراج تحت قيادة المخرج السينمائى طارق العريان بعمل جميع الفحوصات الطبية الوقائية قبل تسجيل الأغنية داخل أستوديو تامر حسنى.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وتسجيل عبد الرحمن الشوقى وهيثم راضى.

يضم الأوبريت من نجوم الغناء كل من محمد منير وتامر حسنى وسميرة سعيد وصابر الرباعى وكارول سماحة ووائل جسار، وكل منهم تبرع بأجره كامل بالإضافة لريع الأوبريت بعد طرحه من كل وسائل الإتصالات والرعاة الراسميين إلى أسر ضحايا وباء كورونا المستجد.

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من جانبه أكد الدكتور مدحت العدل على شكره وامتنانه لكل القائمين على الأوبريت لتبرعهم ووقفتهم الإنسانية تجاه مصر وشعبها العظيم.