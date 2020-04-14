شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"أون لاين أت ناين" ‏مشروع مسرحى من بطولة "أبو الليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق مسرح "أون لاين أت ناين" عروضا مسرحية وإسكتشات الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساًء عبر قناة اليوتيوب "أون لاين"، من بطولة المطرب أبو الليف ومجموعة من شباب الفنانين، وإخراج محمد علام .

وطرح المطرب أبو الليف أغنية جديدة بعنوان" حبك أقوى من الكورونا" من ‏كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع ‏ "مسرح أون لاين أت ناين"، والذى يقوم أبو الليف ببطولته .

Advertisements

من ناحية أخرى يستعد المطرب نادر أبو الليف لتقديم أو بطولة سينمائية ‏له من خلال فيلم جديد يحمل اسم "كيلو كباب"، حيث يعمل على ‏التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه عاطف عبد الدايم، ويتولى ‏اخراجه عبيد زيان، حسبما أكد أبو الليف لـ"الخليج 365".‏

‎ ‎ويشارك أبو الليف حاليا فى أحداث مسلسل "ولاد امبابة" الذى ‏يخوض من خلاله أولى تجاربه فى التمثيل، ويشارك فى العمل فريدة سيف ‏النصروأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ‏ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا ‏وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ‏حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية‎.‎

‎ كما يعمل أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد ‏المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من ‏الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، ‏وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، ‏وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية ‏تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى‎.‎