‏"أون لاين أت ناين" ‏مشروع مسرحى من بطولة "أبو الليف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم فريق مسرح "أون لاين أت ناين" عروضا مسرحية وإسكتشات الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساًء عبر قناة اليوتيوب "أون لاين"، من بطولة المطرب أبو الليف ومجموعة من شباب الفنانين، وإخراج محمد علام .
وطرح المطرب أبو الليف أغنية جديدة بعنوان" حبك أقوى من الكورونا" من كلمات محمود ماهر، ألحان مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع "مسرح أون لاين أت ناين"، والذى يقوم أبو الليف ببطولته .
من ناحية أخرى يستعد المطرب نادر أبو الليف لتقديم أو بطولة سينمائية له من خلال فيلم جديد يحمل اسم "كيلو كباب"، حيث يعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه عاطف عبد الدايم، ويتولى اخراجه عبيد زيان، حسبما أكد أبو الليف لـ"الخليج 365".
ويشارك أبو الليف حاليا فى أحداث مسلسل "ولاد امبابة" الذى يخوض من خلاله أولى تجاربه فى التمثيل، ويشارك فى العمل فريدة سيف النصروأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.
كما يعمل أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى.
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