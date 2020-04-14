يشارك النجوم العرب أجمل اللحظات التي يعيشونها في الحجر المنزلي مع جمهورهم لا سيما عند شرب القهوة الصباحية، حيث يلقون عبارت الصباح عليهم من خلال صورهم على السوشيال ميديا. وهنا نعرض صور النجوم يشربون القهوة الصباحية في الحجر المنزلي: النجمة نوال الزغبي تنشر دائماً صورها من الحجر المنزلي عند شرب القهوة، وهذه احداها نشرتها لمحبيها. النجم السوري ميلاد يوسف نشر صورة عبر انستقرام وهو يشرب القهوة الصباحية من الحجر المنزلي، ويدعو جمهوره للبقاء في المنزل. Advertisements النجمة هيفاء وهبي نشرت سيلفي على انستقرام وهي تشرب القهوة، وبدت بكامل جمالها وطبيعيتها. النجمة نانسي نصرالله أيضاً نشرت سيلفي في الصباح من الحجر المنزلي وهي تشرب القهوة من حديقة منزلها. تابعوا المزيد: صور صادمة: النجمات العرب قبل وبعد الحجر المنزلي طبخ صحي وسريع...وصفات النجمات في الحجر المنزلي المشاهير العرب وحيواناتهم الأليفة في الحجر المنزلي

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