شاهد .. صورا صادمة لجثث ضحايا فيروس كورونا متراكمة في مستشفى بأمريكا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:54 صباحاً - نشر عاملون في مستشفى ” ماونت سيناي ” بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية صورا تظهر الاحتفاظ بجثث ضحايا فيروس كورونا المستجد في إحدى الغرف الفارغة .

كما نشرت شبكة ” سي إن إن ” صورا أخرى تمكن من الحصول عليها يظهر فيها تكدس جثث في وحدة حفظ مبردة وضعت في ساحة انتظار مخصصة للسيارات في المشفى .

وأكد عاملون بالمشفى صحة الصور التي حصلت عليها سي إن إن والتي يظهر أنه تم التقاطها في أول شهر إبريل الحالي خلال إحدى الورديات والتي كانت مدتها ١٢ ساعة .

وصرح أحد العاملون بالمشفى بأن إحدى الغرف التي كانت تستخدم عادة لدراسة عادات النوم تم استخدامها لتخزين الجثث نظرا لأن عمال التشريح لا يعملون ليلا فيما كانت المشرحة مكتظة بالجثث .

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وأضاف أحد العاملين بالطوارئ قائلا : ” كل ما أعرفه أن الأسرة نفذت لدينا من أجل علاج المرضى لذلك لم نتمكن من توفير أي منها للجثث ” .

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في حالة من الفوضى في عدة مستشفيات أمريكية خاصة في ولاية نيويورك بعد تضاعف حالات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية .