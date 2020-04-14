عادل إمام يمتلك مدارس خاصة ويتعرّض لعمليات نصبٍ واحتيال في “فلانتينو”

متابعة بتجـــــــــرد: يعود النجم عادل إمام إلى جمهوره مع الكوميديا الاجتماعية “فلانتينو” من كتابة أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام على MBC1 و”MBC العراق“. يرصد العمل حياة نور عبد المجيد الملقّب بـ فلانتينو، الذي يملك مدارس خاصة يديرها مع زوجته عفاف (دلال عبد العزيز)، ولديهم ثلاثة أبناء غريبي الأطوار. يتعرض ڤلانتينو في سياق الأحداث لعمليات نصبٍ عدّة بسبب تشابه الأسماء مع آخرين، فيسعى إلى البحث عنهم بمساعدة ابن اخته وسط سلسلةٍ من الأحداث والمواقف الطريفة التي تنشأ بين فلانتينو وداليا البحري من جهة، والشخصيات الكوميدية الكثيرة في العمل من جهةٍ أخرى.

دلال عبد العزيز

توضح دلال عبد العزيز أن “فلانتينو” هو العمل الثاني الذي يجمعها بالزعيم عادل إمام بعد فيلم “النوم في العسل” (1996)، وتضيف: “لقد استمعتُ بالعمل معه، فهو على درجةٍ عالية من التواضع ويملك طاقة إيجابية مذهلة يبثّها في موقع التصوير حيثما يتواجد، أما طريقته في العمل فمميّزة وراقية وفيها رائحة الأصالة وزمن الفن الجميل”. من جهةٍ أخرى تشيد عبد العزيز بالعمل مع المخرج رامي إمام، مضيفةً “هو أحد أفضل المخرجين الذين عملت معهم، فضلاً عن كونه فنان متمكّن من أدواته، وقد نجح في تغليب الروح العائلية بيننا كممثلين خصوصاً أننا كنا نصوّر في منزل الأستاذ عادل إمام، والمنطقة المحيطة به”.

وحول الفترة التي احتاجها العمل للخروج إلى الجمهور بالصورة النهائية، توضح عبد العزيز: “بدأنا السنة الماضية ثم توقفنا بسبب ظروف إنتاجية خاصة منعتنا من الاستكمال، وها هو العمل يخرج أخيراً هذا العام إلى الجمهور بصيغته النهائية.” وحول الملامح الأساسية لدورها في المسلسل، تقول عبد العزيز: “أجسد شخصية جديدة عليّ أقدمها لأول مرة، وهي شخصية الأستاذة عفاف مديرة سلسلة المدارس الخاصة التي يمتلكها زوجها نور عبد المجيد، وهي شخصية قوية يخاف منها الطلاب ويخشاها زوجها ويهابها أبناؤها الثلاثة ضمن عمل درامي كوميدي يناقش عدة قضايا.” تؤكد دلال عبد العزيز أنها تتفق كلياً مع من يقولون أن “الكوميديا هي من أصعب أنواع الفنون، خصوصاً عندما نريد إيصال رسالة هادفة، لكنني لست كوميديانة، وإن كانت كوميديا الموقف في هذا المسلسل لم تغب عن شخصية الأستاذة عفاف”

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تتطرّق دلال عبد العزيز إلى رسائل المسلسل: “العمل يخاطب محبّي التسلية والترفيه إلى جانب الباحثين عن العمق في الطرح، فالأحداث تناقش قضايا اجتماعية مهمة وتسلّط الضوء على مسائل التعليم ومشاكله بأسلوب كوميدي يتناسب مع مختلف الأجيال والفئات العمرية”.

أخيراً وليس آخراً تقف عبد العزيز عند نص المسلسل الذي كتبه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر الذي تصفه بـ “الشخص الموهوب بكل المعاني، وهذه ثاني تجاربي معه بعد فيلم “البدلة”. يتميز “فالنتينو” بحواراته الشيّقة والرشيقة إلى جانب خفة الظلّ الملموسة في جميع أحداث العمل وشخصياته.”

· يُعرض مسلسل “فلانتينو” على MBC1 و”MBC العراق” في رمضان، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، وبمشاركة سمير صبري. من كتابة أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.