فيلم “كورونا”.. على خدمات البث خلال أسابيع

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متابعة بتجــــــــــرد: خلال أسابيع، تستقبل خدمات البث الرقمية فيلم “كورونا”، الذي توقعت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن ينقذ الكثيرين حول العالم من حالة الملل من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، التي يشاهدونها من بدء الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن كتّاب الفيلم استلهموا فكرته من الوباء العالمي، حيث قام المخرج مصطفى كيشفاري، بتأمين إنتاج فيلمه “كورونا” قبل أن تعلن الولايات المتحدة حالة العزل الشاملة بنحو 10 أيام، بعدما وصلها الفيروس التاجي.
وأوضحت الصحيفة أن الفيلم من المتوقع أن يظهر على خدمات البث في غضون أسابيع، حيث نقلت عن كيشفاري قوله إن فكرة الفيلم تتعلق برهاب الأجانب أكثر من رهاب الفيروس، فالفيلم سيساعد الجماهير على النظر إلى بعضهم بطريقة مختلفة، مضيفا “نأمل أن يجعلنا أكثر اتحادا بطريقة ما”.
ونقلت الصحيفة عن المنتج ستيفن غارنيت، تأكيده أن أي شخص يكتب قصصا تدور أحداثها حول الوقت الحالي، ستكون لديه مواد زائدة عن الحد.
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