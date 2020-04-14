فيديو لـ محمد رمضان يحدث ضجة جديدة ومطالب بمعاقبته

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الفنان المصري محمد رمضان حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر من خلال حسابه على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو يكشف عن إنتهائه من تصوير مسلسل “البرنس”، لكن الشيء الذي صدم جمهوره هو ظهور أكثر من 100 شخص في الفيديو رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية والمسؤولين من التجمعات وتأكيدهم على ضرورة التباعد الاجتماعي تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وإنهالت التعليقات على محمد رمضان تهاجمه وتنتقده بينما طالب البعض بضرورة معاقبته، موضحين أن تصرفاته بها تحدي واضح لقرارات الحكومة المصرية.

يذكر أن المسلسل يتطرّق إلى عائلة البرنس، حيث يجد رضوان البرنس (محمد رمضان) نفسه مسؤولاً عن إخوته بعد وفاة والديه، لاسيّما أنه كان يعمل مع أبيه في ورشة للسيارات، فيما اختار بقية إخوته العمل في مجالات أخرى، وسرعان ما تقع مفاجأة تنتهي بكارثة تغيّر مسار حياة رضوان وعائلة البرنس إلى الأبد.

أما السؤال الذي يطرحه العمل بقوة، فهو هل يمكن للمشاكل بين الإخوة أن تحوّلهم إلى أعداءٍ تصل عداوتهم حدود الأذيّة والإنتقام.