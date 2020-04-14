بشرى: مسلسل من بطولتي أمر طبيعي.. ونلتزم بالوقاية خلال التصوير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية بشرى، إنها تحاول قدر المستطاع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، والابتعاد عن الاختلاط مع الأفراد، أثناء تصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا".

وأوضحت بشرى في لقاء خاص مع موقع "فوشيا": "مشكلتنا كممثلين هي الصعوبة في ارتداء الكمامة أثناء العمل، ولكن عندما نبتعد عن الكاميرا نحرص على الالتزام بتعليمات الوقاية، بجانب استخدام المطهرات كل 5 دقائق تقريبًا، أصبح لدينا هوس في الاستعانة بها، لدرجة أنها قد تضرنا وتحرق أيدينا".

وتابعت الفنانة المصرية: "علينا أن نراعي هذا الأمر، وأن نترك مسافة في الوقت بين كل استخدام للمطهرات، وأن نبتعد عن الأسطح وألا نلمس شيئًا ونترك مسافات بين بعضنا البعض وألا نتحدث بصوت عال".

وأردفت: "للأسف قد يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس وليس لديهم أعراض واضحة لأن مناعتهم قوية، والتحليل فقط هو من يحدد إصابتهم بالعدوى".

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وعن أحداث المسلسل والتصوير، قالت بشرى: "سعيدة بدوري وبموضوع العمل، لأنه من نوعية الأعمال التي نشتاق إليها لتدخل البيوت في رمضان، حيث يعمق من صلة الأرحام والعلاقات الأسرية، ويحقق تلك النظرية بقوة".

واستطردت بشرى: "دوري في المسلسل هو أم مصرية متعلمة عاشت خارج مصر بسبب ظروف عمل زوجها، وتركت عملها من أجل أولادها، فتحدث ظروف معينة تجبرها على العودة إلى أسرتها فتتفاجأ بأحداث جديدة".

وعن مدى تخوفها من القيام بدور بطولة في رمضان، قالت: "ليس شيئًا غريبًا بعد مشواري الكبير أن يكون لي مسلسل من بطولتي، هناك فنانون أصبح لديهم أعمال فنية من بطولتهم ورصيدهم الفني أقل من رصيدي بكثير، سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح، مكانتي الحالية شيء طبيعي".

وأكملت: "ولكن أنا لا أؤمن بنظرية البطل الأوحد، هذا غير كاف للجمهور، فمن المهم توافر أكثر من مرحلة سنية في كل عمل، لجذب أكبر عدد من فئات الجمهور، فعلى سبيل المثال تتواجد معنا الفنانة سميرة عبد العزيز وهي من جيل العمالقة، ويتواجد أيضًا نجوم من الشباب لجذب جيل السوشال ميديا".

وعن طقوسها في رمضان، قالت: "الطقوس ستكون مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا، سوف نتجنب الزيارات للأسف، ولكن على الأقل سيكون هناك مساحة للناس لكي يتعبدوا ويجلسوا مع أنفسهم أكثر واستغلال الوقت بشكل أكبر، وبصفة عامة أفضل أول يومين أكون في المنزل مع الأولاد".