يارا تتطرح أغنية جديدة لمحاربة فيروس كورونا ا

قالت الفنانة اللبنانية يارا، إنها ترفض تمامًا إقامة حفل زفاف في حال تزوجت في الفترة المقبلة، موضحة أنها لا تحب إقامة حفلات الزفاف خاصة أنها تأكدت من موقفها خلال إحيائها الكثير من هذه الحفلات سابقًا.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي عبر تلفزيون دبي أن لها أسبابًا وراء ذلك قائلًة: "بحس العُرس للأشخاص للناس اللي بتعزميهم كإن هما ينبسطوا والأكيد هما عم يفرحوا فيكي ولكن بحس كإني بضبط حالي كرمالهم وبحس العرس إلهم مش إلي".وأردفت قائلة: "بحس لازم يكون كل شيء حلو كرمالهم، وراح شوي إنسى حالي وراح يكون في توتر، أنا لإني بشوف ده في الأعراس والأفراح وعشت هالشيء مع العرايس الحلوة في الأفراح وما بحس حالي كون هيك"، وتابعت قائلة: "بحب هيك يكون في جمعة صغيرة للأصحاب والأقراب، ممكن حفلة صغيرة".

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