نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي للفيلم البرازيلي"ثراء الحب"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت منصة نتفليكس العالمية الإعلان الترويجي للفيلم البرازيلي"ثراء الحب" من بطولة "جيوفانا لانتشيلوتي" و"دانيلو ميسكيتا".

الحبكة

الحياة الرغدة والمال والمزارع والطماطم والنساء، هذا ما يلخص الروتين المعتاد لـ"تيتو"، الذي يلعب دوره دانيلو ميسكيتا ( "كوابيس حية"، و"قبضة العدالة"، و"الفرصة تأتي مرتين").

يعتبر "تودورو" (ارناني مورايس) ملك الطماطم، وابنه "تيتو" هو الوريث المستقبلي لامبراطورية المزارع والمصانع. ولكن عندما يلتقي الابن بـ"بولا"، تنقلب حياته رأسًا على عقب كما يكشف الإعلان الترويجي للفيلم. وشتان ما بين "بولا" و"تيتو"، فهي فتاة متواضعة تدرس لتصبح طبيبة وتحلم باستقلالها. تلعب دورها الممثلة "جيوفانا لانتشيلوتي" (Shippados، و"الفرصة تأتي مرتين"، وSol Nascente)، وهو ظهورها الأول على Netflix.

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فيما يستعد "تيتو" للاحتفال بعيد ميلاده، يُفاجأ بهدية والده له في هذا العام حين يخبره عنها، فلم تكن تلك الهدية إلا وظيفة! نعم، فقد ولّت الأيام الخوالي لأمير الطماطم دون رجعة. وربما يكون مهرجان الطماطم، وهو احتفال تقليدي في مدينته، فرصته الأخيرة للاستمتاع بالحياة السهلة التي اعتاد عليها.

ويجدر الذكر، أن المغني البرازيلي الشهير "دي جي ألوك" يشارك بظهور خاص في هذا الفيلم. وعلى وقع الموسيقى الإلكترونية وموسيقى "سرتانيجو"، تلتقي الشخصية التي يلعبها "دانيلو ميسكيتا" مع طالبة الطب التي تلعب دورها "جيوفانا لانتشيلوتي".

وعلى أمل الفوز بقلبها، واغتنام الفرصة لإثبات جدارته لأبيه ولنفسه على حد سواء، يكذب "تيتو" بشأن أصله وجذوره، ويدّعي أنه من أصل متواضع. ولا تكون تلك إلا كذبته الأولى من بين سلسلة طويلة من الأكاذيب التي تسبب له لاحقًا مشاكل خطيرة في "ريو دي جانيرو".

ويرافق الشاب المدلّل الغنيّ في مغامرته الرومانسية والفوضوية صديقه المقرّب "إيغور"، الذي يلعب دوره "جعفر بامبيرا"، وهو ابن أحد عمال المزارع، واستشارية الموارد البشرية في شركة "ترانكوزو" "ألانا"، والتي تلعب دورها "فرناندا بيس ليم"، و"مونيك" العنيفة، وتلعب دورها "ليلي"، بالإضافة إلى صديقتيّ "بولا"، "ريسا" و"كاتيا"، اللتين تلعب دورهما الممثلتين "برونا غريفاو" و"جينيفر دياس".

"ثراء الحب" من تأليف "سيلفيو غونسالفيس" (SOS Mulheres ao Mar، و Confissões de Adolescente)، و"برونو غاروتي" (Cinderela Pop) وهو أيضًا مخرج الفيلم. أمّا منتج العمل فهو "جوليو أوشوا" ( SOS Mulheres ao Mar 1 & 2 و Eu Fiko Loko) من شركة Ananã.