المغنية الكورية سولار تروج لألبومها المنفرد الأول "Spit It Out"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية الكورية الشابة سولار عضوة MAMAMOO الشهير، الفيديو التشويقي لعملها المصور الجديد للترويج لألبومها المنفرد الأول "Spit It Out". يذكر أن فريق مامامو مكون من اربع فتيات أنطلقوا الى عالم الشهرة عام 2014 ويعد من أهم الفرق الجديدة. وسولار هي المغنية الرئيسية للفرقة وإسمها الحقيقي كيم يونغ سون.

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