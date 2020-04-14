يوسف الشريف يقدم أول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة "سينرجي" المصرية الفيديو الدعائي الرسمي لمسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، المزمع عرضه في موسم رمضان 2020.

,تصدر اسم الفنّان المصري يوسف الشريف، قائمة المواضيع الرائجة على موقع "تويتر" في مصر، خلال وقتٍ قصير من إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسله "النهاية"، الذي تدرجه شبكة ON المصرية، على قائمة عروضها الرمضانية لموسم دراما 2020.

واللافت بالمسلسل أنه ينتمي للخيال العلمي، وتدور أحداثه في عام 2120، حول "مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه."

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واستبق كاتب "النهاية" عمرو سمير عاطف، عرض الإعلان الترويجي للعمل، بإيضاح عدة نقاط، في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أكدّ فيها على أنّ المسلسل "صناعة مصرية" 100% .

ويضم مسلسل "النهاية" على قائمة أبطاله إلى جانب يوسف الشريف كلاً من الفنّانين: عمرو عبد الجليل، وشريف منير، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، وسهر الصايغ، ومحمد محمود عبد العزيز، وسارة عادل، والممثل اللبناني باسم مغنية، وممثلون مصريون كثر آخرون، ومن المتوقع أن يستمر تصوير العمل بالتوازي مع عرضه، إلى منتصف شهر رمضان المقبل.