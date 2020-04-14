كندة علوش تتلقى قبلة من عمرو يوسف خلال لقاء مباشر عبر سكايب

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"الخليج 365" من بيروت: حلّت الممثلة السورية كندة علوش ضيفة على برنامج "الأحد منحكي" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار على شاشة mtv عبر "سكايب" .

وأطلّت الممثلة السورية من منزلها في مصر حيث تقطن منذ سنوات مع زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

وتحدّثت علوش خلال إطلالتها عن كيفية تمضية وقتها في الحجر المنزلي مع زوجها وطفلتها حياة البالغة من العمر سنة ونصف السنة. وخلال حديثها نادت علوش زوجها مؤكدة بعفوية، أنها لم تخبره بأنها ستطلّ عبر مقابلة على mtv.

وظهر يوسف مع زوجته في إحدى فقرات المقابلة متحدّثاً عنها كامرأة وكزوجة.

وقالت “علوش” أنها كانت تستعد لتصوير مسلسل يحمل اسم “إلا أنا”، تعود به إلى الجمهور بعد غياب ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، وكذلك زوجها عمرو يوسف كان بصدد تصوير فيلم جديد مع المخرج طارق العريان إلا أن أزمة كورونا المستجدة أجّلت ذلك، لكن الأمر لم يزعجهما حيث يتعاملان مع الموضوع على أنّه إجازة كونية عليهما الاستفادة منها في حياتهما الشخصية.

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وكشفت كندة علوش أن مسلسل “إلا أنا” مؤلف من عشر حلقات وتتمحوّر قصّته حول النساء اللواتي يعانين من موضوع الإنجاب، فتلعب فيه دور امرأة تختار الخضوع للتلقيح الصناعي للحصول على الحمل وطفل، والتخلص من مشكلة العقم، لكن ذلك يعرّضها لضغوطات كثيرة من المجتمع المحيط بها.

من جانبه تحدث عمرو يوسف عن زوجته وقدم لها رسالة دعم عبر البرنامج قائلاً: “نجاح كندة بالنسبة لي يمثل حاجات كتير، وهي أحلى حاجة في الدنيا، ونجاحها من نجاحي ودايما أدعمها وأشعر بكل خطوة نجاح أنها نجاح لي”.

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