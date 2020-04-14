شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تلعب الـ "هولاهوب" .. وتعلق: تعالوا نرجع لأيام الطفولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، فيديو وهى تمارس رياضة الصباح، فى حديقة منزلها، حيث نشرت فيديو وهى تقوم بممارسة الـ "هولا هوب"، وهو نوع من الرياضة يعتمد على تدوير حلقة حول الجسم.

ونشرت رانيا يوسف الفيديو وعلقت عليه، "صباح الخير و النشاط.. تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلي الحاجات اللي كانت موجوده فيها هي هولا هوب.. رياضه سهلة وبسيطة بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا.. مين لسه بيلعبها.. يالا نص ساعه هولا هوب"



رانيا تمارس الرياضة

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رانيا يوسف

وكانت النجمة رانيا يوسف، وجهت التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تقول فيه :" تحية لكل أبطال الجيش الابيض اللي بيحمونا ..كنا زمان عارفين ان عندنا جيش واحد بس انهاردة اكتشفنا ان عندنا جيشين.. الجيش الابيض بيحارب عشاني وعشانك تحية من كل قلبي وفى كل مكان وتكريم لكل شهيد".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيونية مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.