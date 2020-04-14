شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي في فيديو جديد من كواليس "سكر زيادة".. وتعلق: يارب العمل يعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نادية الجندى جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "سكر زيادة"، في لبنان بعدما استأنف التصوير الجمعة الماضية وذلك بعد توقف أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة اللبنانية للوقاية من تفشى فيروس كورونا.









وعلقت نادية الجندي علي الفيديو عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، والتي ظهرت به مع الفنان الشاب حسنى شتا، قائلة :"من كواليس مسلسل سكر زيادة ..يارب العمل يعجبكم بإذن الله#رمضان2020".

واستأنفت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عيد تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "سكر زيادة" فى لبنان مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد توقف أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة اللبنانية للوقاية من تفشى فيروس كورونا، وكان من ضمنها منع التجمعات وإيقاف تصوير كل الأعمال الفنية.

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وحصل صناع المسلسل على تصريح استكمال التصوير من المسئولين فى لبنان الذين وضعوا بعض الشروط من أجل عودة العمل، وهى الالتزام بتواجد أقل عدد من العاملين بالمسلسل ولا يتخطى عددهم 25 فردا داخل اللوكيشن، إضافة إلى إجراء اختبار كورونا كل أربعة أيام، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية منها تعقيم مكان التصوير وارتداء الكمامات.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى، ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعاً.

المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.