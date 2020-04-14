شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى اغتيال الرئيس الأمريكي لينكولن..كيف تناولت السينما تلك الحادثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 14 ابريل كان اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن وهو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية والذي قاد الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح بإعادة الولايات التي انفصلت عن الاتحاد بقوة السلاح، والقضاء على الحرب الأهلية الأمريكية، حياته كانت مليئة بالدراما والأحداث الساخنة التي نهل منها صناع السينما وصنعوا أفلام كثيرة عن هذا صاحب أهم قرار في التاريخ الأمريكي وهو الغاء العبودية وفعليا تم تصنيفه على أنه واحد من أفضل 3 رؤساء أمريكين إلى جانب جورج واشنطن وفرانكلين روزفيلت ..

السيد لينكولن الشاب

أولي الأفلام كان فيلم ( السيد لينكولن الشاب - 1939 ) وهو فيلم درامي أمريكي تم إنتاجه عام 1939عن السيرة الذاتية للرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية (أبراهام لينكولن) وكما هو واضح من عنوان الفيلم " السيد : لينكولن الشاب فالقصة تتمحور حول الحياة المُبكرة في حياة الرئيس دون التطرق لفترة رئاسته أو المشاكل التي واجهته في فترة توليه الحكم والفيلم من إخراج : جون فورد

لينكون (Lincoln)

هو فيلم تاريخي ودرامي، إنتاج 2012، للمخرج ستيفن سبيلبرج، حيث تدور قصته حول أبراهام لينكون، الرئيس الـ16 للولايات المتحدة الأمريكية، والفيلم مقتبس من رواية "فريق من المنافسين: العبقرية السياسية لأبرهام لينكون"، تأليف دوريس جودوين والفيلم يتناول الأشهر الأربعة الأخيرة في حياة لينكون، حيث يركز على جهوده في يناير عام 1865، لإقناع مجلس النواب الأمريكي بالتعديل الثالث عشر للدستور، والذي يمنع العبودية ونال هذا الفيلم استحسان كبير من النقاد، ورُشح لـ8 جوائز "جولدن جلوب"، كما أنه الفيلم الأكثر ترشيحا لجوائز "الأوسكار" لسنة 2013، حيث فاز بجائزتي أوسكار بفئة أفضل ممثل، دانيل دي لويس، وأفضل تصميم.

أبراهام لنكولن: صياد مصاص الدماء (Abraham Lincoln: Vampire Hunter)

فيلم آخر تناول حياة الرئيس الأمريكي وهو (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) وهو فيلم رعب صدر في الولايات المتحدة، سنة 2012، للمخرج تيمور بيكمامبيتوف وتدور قصة الفيلم حول أبراهام لينكون، الذي يتعرض للهجوم من قبل مصاصي الدماء، وتُقتل والدته، ويتحول لينكون إلى مصاص دماء للقضاء عليهم.

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قتل لينكون (Killing Lincoln)

هو فيلم أمريكي مستوحى من الرواية التي تحمل نفس الاسم، للمؤلف بيل أوريلي، هو فيلم وثائقي من إنتاج قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، عن الرواية الأكثر مبيعا وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن اغتيال الرئيس الـ16 للولايات المتحدة الأمريكية، أبراهام لينكون.

يوم قتل لينكون (The Day Lincoln was shot)

هو فيلم أمريكي أيضا من إنتاج 1998، وفقا لكتاب جيم بيشوب، الذي يتناول ما قبل وبعد اغتيال إبراهام لينكون، بطولة روب مورو، لانس هنريكسن، دونا مورفي، وإخراج دون جراي.

إبراهام لينكون (Abraham Lincoln)

هو فيلم يتناول السيرة الذاتية للرئيس إبراهام لينكون، إنتاج عام 1930، للمخرج جريفيث (D.W.Griffit)، وشارك في كتابة السيناريو ستيفن فنسنت بينت، بطولة والتر هيوستن، الذي لعب دور لينكون.