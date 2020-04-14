شاهد.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بالـ “هولا هوب”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:50 صباحاً - استعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف رشاقتها بفيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام. وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي تلعب بالـ “هيلا هوب” في حديقة منزلها وعلقت كاتبة: “صباح الخير و النشاط.. تعالوا نرجع لايام الطفوله من احلي الحاجات اللي كانت موجوده فيها هي هولا هوب”. وتابعت رانيا يوسف: “رياضه سهله وبسيطه بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا مين لسه بيلعبها Advertisements يالا نص ساعه هولا هوب”. يالا نص ساعه هولا هوب”. يذكر ان رانيا يوسف تشجع متابعيها بشكل دائم على ممارسة التمارين الرياضية وذلك في عدد من الفديوهات التي تواظب على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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