كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:50 صباحاً - خرجت الفاشينيستا السعودية “مودل روز” عن صمتها وأجابت عن التساؤلات حول الشخص الذي يظهر معها بشكل دائم في الفيديوهات الخاصة بتمارين الرياضة.
وظهرت روز في بث مباشر مع هذا الشخص الذي كان يرتدي الملابس الداخلية قائلة انها ستجيب على السؤال الذي يتكرر منذ ايام قارئة السؤال: “مين هذا الانسان الذي معك” لتسأله باللغة الانكليزية: “من أنت؟ هل انت زوجي؟ هل انت حبيبي؟ ” ليرد بالنفي.
وبعد أن سألته مرة اخرى “من انت؟” أجاب بدلع انه مثلي الجنس ويحب فقط الرجال.
وبعد هذا الجواب، قالت روز: “اعتبروه صديقتي وليس صديقي يعني لا هو زوجي ولا حبيبي”.
كما أكدت روز أنها لا تسكن معه، بل لوحدها، وإنما يجتمعان مع بعضهما بشكل دائم مثل الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. موديل روز مع رجل بملابس داخلية: “اعتبروه صديقتي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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