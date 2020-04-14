نجوم عالميون يتحدّون كورونا ويطلقون أغنيات وألبومات جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: عاد بعض النجوم العالميون الى إصدار أغنياتهم وألبوماتهم الجديدة، وذلك بعد أن شهد عالم الفنّ رقوداً في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأعلن تطبيق Apple Music العالمي عن إصدار عدد من النجوم أعمالهم الفنية الجديدة، ومنهم النجم Drake الذي أصدر أغنية Toosie Slide، بالإضافة الى كل من النجوم Kiana Lede، Rodwave و Ashley McBryde وغيرهم.
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