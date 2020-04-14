كريستيانو رونالدو.. بين عزلة كورونا ومتاعب المنزل

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أن الأمور ليست سهلة بالنسبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

فبالإضافة لتوقف النشاط الكروي في العالم وبقاء “الدون” في منزله بمسقط رأسه في ماديرا بالبرتغال، يواجه النجم البرتغالي مشكلة أخرى وهي عدم قدرته على القيام بتدريباته اليومية بسلام، حيث يقاطعه طفلاه الصغيران ماتيو وإيفا باستمرار.

ونشر رونالدو الاثنين مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله وهو يحاول تأدية تمرينات البطن بينما يقاطعه الصغيران باستمرار ويجذبانه من رأسه، في الوقت الذي تسجل فيه جورجينا الفيديو بالهاتف المحمول.

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وظهر “CR7” في الفيديو وهو يقول لهما “اتركاني أعمل”، بينما يرفضان الابتعاد عنه، ليستسلم النجم البرتغالي في النهاية ويحمل إيفا على ذراعه بينما يؤدي تدريباته بشكل طبيعي، وكرر نفس الأمر ولكن هذه المرة مع ماتيو.

وفي أقل من ساعة، جمع الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

يذكر أن رونالدو يتواجد في مسقط رأسه منذ 9 مارس الماضي، رفقة رفيقته وأبنائه، منذ توقف النشاط الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا.