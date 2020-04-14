حرب كلامية تشتعل على “تويتر” بين عايض يوسف وعيسى المرزوق.. والسبب غريب

متابعة بتجــــــــــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشادة قوية وقعت بين الفنان الكويتي عيسى المرزوق والفنان السعودي عايض يوسف، إثر تهكم الأخير على المرزوق خلال استضافته في برنامج “كاربول كاريوكي”، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية.

وبدأت الأزمة خلال لقاء عايض يوسف مع هشام الهويش، وخلال مجريات الحلقة والنقاش الذي تناول عددًا من الأمور الفنية والظروف التي يمر بها الفن حاليًا، وخلال توجيه المحاور للفنان السعودي سؤالًا حول رأيه في عدد من نجوم الفن الموجودين على الساحة الفنية، ومن بينهم عيسى المرزوق، رد عليه بحركة غريبة، حيث قام بحمل معقم اليدين ليعقم يديه، وكأنه يريد أن يوجه رسالة استهزاء بموهبة المرزوق، ما دفع الفنان الكويتي للرد عليه وبقوة.

واشتعلت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للسلوك الذي قام به عايض يوسف تجاه المرزوق، ما دفع المرزوق للرد عبر حسابه على تويتر قائلاً: “وفي عالم الوقاحة أصبح الأدب لافتاً للنظر”.

كما صور المرزوق مقطع فيديو قال فيه: “ليش حارق قلبك ليش قاعد تتعب نفسك بالحركات، أعتقد أنك شخصية محبوبة ما هي شخصية تمسخر نفسها، أو أن تتلفظ بألفاظ وتتصرف تصرفات بزران، يعني أنا لما يذكرولي اسم سواء كان له قيمة أو ماله أقول ونعم، لأن بالنهاية هو إنسان وفي ناس تحبه وأنا أحترمه وأحترم الناس اللي تحبه، لنترك الفن على جنب الآن أنت كرجل هل هذه الحركات تليق برجولتك”.

فيما قام الفنان السعودي عايض يوسف بالرد من طرفه على تغريدة المرزوق عبر حاسبه على إنستغرام، مبينًا لجمهوره أنه تكلم عن المرزوق من ناحية فنية لا أكثر، أما من ناحية الرجولة التي ذكرها المرزوق في رده على عايض، فقام عايض بالرد على هذه النقطة قائلًا: “أنا لم أتكلم وسأرتدي الكمامة ومعقم يدين لأن هذه الحاجة الوحيدة التي تنفع هذه الأيام”.