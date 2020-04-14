بالفيديو – جرعة خيال علمي مكثفة تنتظر المشاهدين في “النهاية”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسل “النهاية”، اشتعل الفضول لدى المشاهدين لمتابعة المسلسل الرمضاني، حيث حمل الإعلان الرسمي جرعة مكثفة من الخيال العلمي النادرة في الدراما والسينما العربية، فضلاً عن فكرته المبتكرة واختلافه عن سياق المسلسلات التي اعتاد المشاهدون رؤيتها في الماراثون الدرامي الرمضاني.
المسلسل فكرة الفنان المصري يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي.
ويضم “النهاية” على قائمة أبطاله إلى جانب الشريف، كلاً من الفنّانين: عمرو عبدالجليل، شريف منير، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عادل، اللبناني باسم مغنية، ومن المتوقع أن يستمر تصوير العمل بالتوازي مع عرضه، حتى منتصف شهر رمضان المبارك.
وبمجرد طرح البرومو الرسمي للعمل، تصدر اسم النجم المصري يوسف الشريف، قائمة المواضيع الرائجة على موقع “تويتر” في مصر، ومن المتوقع عرض مسلسل “النهاية” على شبكة ON الفضائية المصرية في رمضان.
تدور أحداث مسلسل الخيال العلمى فى عالم افتراضى عام 2121، حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنساناً آلياً مستنسخاً منه.
ويمثل “النهاية” عودة يوسف الشريف إلى المنافسات في المارثون الدرامي الرمضاني، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل “كفر دلهاب”، الذى شاركه بطولته كل من: محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، رامز أمير، سامى مغاوري، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وغيرهم.
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