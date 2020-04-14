حلا شيحة تتعرض للانتقادات بعد تغير شكلها بالتجميل.. وهي ترد

متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الفنانة المصرية حلا شيحة عالم “تيك توك” من خلال فيديو سجلته مؤخراً ونشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيه وهي تقوم بتقليد إحدى الشخصيات. إلا أن أكثر ما لفت الأنظار هو التغيير الذي طرأ على شكلها بحسب عدد كبير من المتابعين.

ورأى هؤلاء أن عمليات التجميل جعلتها تبدو أقل جمالاً ونعومة مما كانت عليه من قبل. ومما جاء في التعليقات: “شكلك متغير أوي ومخيف انتِ عملتي إيه في وشك؟” و”البوتوكس مش حلو علیك كنت كثیر حلوة طبیعیة” و”شفايفك هتقع من كتر النفخ” و”ايه كل النفخ ده؟”.

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ورغم هذا حقق الفيديو أكثر من 65 ألف مشاهدة وأرفقته الفنانة بالتعليق: “يلا لنمرح قليلاً أنا أحتاج إلى هذا حالياً”.

ويشار إلى أنها أثارت الانتقادات مرات عدة في وقت سابق حيث ظهرت برفقة ابنتها في السيارة مشيرة إلى أنها تتحدى كورونا وهو ما اعتبره بعض المتابعين استخفافاً بالمرض وتقليلاً من أهمية الخطر المحدق بصحة الجميع.

كما تناقل عدد من الحسابات بعد ذلك صورة لها نشرتها عبر خاصية “ستوري” وظهرت فيها بالحجاب برفقة ابنها. وأرفقتها بالتعليق: “أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض. مفيش أجمل من الدعاء بيقين”.