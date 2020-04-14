متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الفنانة المصرية حلا شيحة عالم “تيك توك” من خلال فيديو سجلته مؤخراً ونشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وبدت فيه وهي تقوم بتقليد إحدى الشخصيات. إلا أن أكثر ما لفت الأنظار هو التغيير الذي طرأ على شكلها بحسب عدد كبير من المتابعين.
ورأى هؤلاء أن عمليات التجميل جعلتها تبدو أقل جمالاً ونعومة مما كانت عليه من قبل. ومما جاء في التعليقات: “شكلك متغير أوي ومخيف انتِ عملتي إيه في وشك؟” و”البوتوكس مش حلو علیك كنت كثیر حلوة طبیعیة” و”شفايفك هتقع من كتر النفخ” و”ايه كل النفخ ده؟”.
ورغم هذا حقق الفيديو أكثر من 65 ألف مشاهدة وأرفقته الفنانة بالتعليق: “يلا لنمرح قليلاً أنا أحتاج إلى هذا حالياً”.
ويشار إلى أنها أثارت الانتقادات مرات عدة في وقت سابق حيث ظهرت برفقة ابنتها في السيارة مشيرة إلى أنها تتحدى كورونا وهو ما اعتبره بعض المتابعين استخفافاً بالمرض وتقليلاً من أهمية الخطر المحدق بصحة الجميع.
كما تناقل عدد من الحسابات بعد ذلك صورة لها نشرتها عبر خاصية “ستوري” وظهرت فيها بالحجاب برفقة ابنها. وأرفقتها بالتعليق: “أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض. مفيش أجمل من الدعاء بيقين”.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تتعرض للانتقادات بعد تغير شكلها بالتجميل.. وهي ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.