بسبب كورونا.. إلغاء مهرجان أفينيون للمسرح في فرنسا

متابعة بتجــــــــــرد: ألغي مهرجان أفينيون، أحد أهم الملتقيات المسرحية في العالم، بسبب انتشار وباء كوفيد-19، بعدما كان مقرراً بين الثالث من تموز والخامس والعشرين منه على ما أعلن المنظمون.

وأصدر المنظمون بياناً أوضحوا فيه أنه “لم تعد الظروف متوافرة راهناً لتنظيم الدورة الرابعة والسبعين بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس الجمهورية”، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار الاثنين إلى استحالة إقامة المهرجانات قبل منتصف تموز/يوليو على الأقل.

وأضاف مدير المهرجان أوليفييه بي ومديره المنتدب بول روندان: “لقد حافظنا على الأمل قدر الإمكان لكن الوضع بات يفرض سيناريو آخر. وأصبح واجبنا الآن المحافظة على مستقبل مهرجان أفينيون”.

وتستحيل أفينيون في شهر تموز/يوليو من كل سنة “عاصمة للمسرح”، مستقطبة 700 ألف زائر.

ويؤمن المهرجان إيرادات تقدر بنحو مئة مليون يورو للمدينة. ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثياً على آلاف الفنانين والتقنيين ومن بينهم الكثير من العاملين الموقتين. ومنذ تأسيسه العام 1947 ألغي المهرجان مرة واحدة في العام 2003 بسبب الخلافات مع العاملين الموقتين.