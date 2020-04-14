داليا مبارك تتعرض للإهانة والاستفزاز: أتمنى ماعد تجيبون سيرتي

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة السعودية داليا مبارك تعرضها لإهانة من قبل أحد الإعلاميين. وأشارت إلى هذا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على موقع “تويتر”.

وفي هذا السياق كتبت: “ايش رأيكم (بالإعلامي) الي يستضيف فنان بعدين يستفزه ويهينه بطريقة غير مباشرة؟ وإذا طلع أسوء ما في هذا الضيف؟ يزعل ويقلب عليه ويصير يدق بالكلام بطريقة غير مباشرة مره ثانية مع ضيوف أو فنانين آخرين هذا أي نوع يصنف من نوع الإعلاميين؟”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “كل الاحترام للقناة الي طلعت ضيفة عندهم الي مذيعهم كان جد جد يفتقر للذوق ولباقة وسمعت إن الحلقة ولله الحمد انحذفت وهذا شيء أكيد. يفرحني ما يزعلني بس أتمنى ماعد تجيبون سيرتي إن كان زين أو شين شكراً عفواً”.

Advertisements

وأحدثت بهذا ضجة في أوساط المتابعين الذين وجهوا إليها الكثير من الأسئلة عن هوية الإعلامي واسم القناة وعن موضوع المشكلة وسبب الإهانة.

وأشار بعضهم إلى الإعلامي علي العلياني، إلا أن مبارك نفت ذلك وأجابت: “لا بالعكس علي العلياني إعلامي محترم وصديق عزيز ولم يسيء لي ابداً”.

ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” فيديو كشفت فيه أنها قامت بقص شعرها ليصبح قصيراً جداً محققة أكثر من 307 آلاف مشاهدة.